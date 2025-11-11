|
11.11.2025 06:31:28
LG Household Health Care zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
LG Household Health Care hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1027,21 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 4056,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,80 Prozent auf 1 580,00 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG Household Health Care 1 713,63 Milliarden KRW umgesetzt.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1216,89 KRW prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1 628,37 Milliarden KRW umgesetzt wurden.
