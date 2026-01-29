29.01.2026 06:31:29

LG Household Health Care zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LG Household Health Care veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 13640,28 KRW gegenüber -5097,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1 472,79 Milliarden KRW – eine Minderung von 8,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1 609,92 Milliarden KRW eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Verlust je Aktie von 10427,047 KRW sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1 531,74 Milliarden KRW gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4929,220 KRW. Im Vorjahr hatten 11331,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,70 Prozent auf 6 811,92 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 6 355,49 Milliarden KRW gelegen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2157,86 KRW und einen Umsatz von 6 422,87 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen