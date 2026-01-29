LG Household Health Care zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LG Household Health Care veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 13640,28 KRW gegenüber -5097,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1 472,79 Milliarden KRW – eine Minderung von 8,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1 609,92 Milliarden KRW eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Verlust je Aktie von 10427,047 KRW sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1 531,74 Milliarden KRW gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4929,220 KRW. Im Vorjahr hatten 11331,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,70 Prozent auf 6 811,92 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 6 355,49 Milliarden KRW gelegen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2157,86 KRW und einen Umsatz von 6 422,87 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at