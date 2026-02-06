LG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LG hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 636,08 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2523,000 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,26 Prozent auf 2 320,77 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 269,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3231,87 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2 380,40 Milliarden KRW gesehen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6360,77 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3762,00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 7 252,55 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte LG 6 958,50 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8102,19 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 8 044,04 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at