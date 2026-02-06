|
06.02.2026 06:31:28
LG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
LG hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 636,08 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2523,000 KRW erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,26 Prozent auf 2 320,77 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 269,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3231,87 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2 380,40 Milliarden KRW gesehen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6360,77 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3762,00 KRW je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 7 252,55 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte LG 6 958,50 Milliarden KRW umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8102,19 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 8 044,04 Milliarden KRW geschätzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.