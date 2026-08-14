LG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LG hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3019,96 KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG 1327,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 2 139,62 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 704,86 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at