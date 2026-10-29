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29.10.2026 06:31:29
LG Innotek gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
LG Innotek hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4023,52 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5425,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6 367,12 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 5 369,43 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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