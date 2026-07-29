LG Innotek hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

LG Innotek präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

LG Innotek hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7168,89 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -367,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 5 527,24 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 40,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3 934,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at