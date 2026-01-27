LG Innotek: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LG Innotek hat am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5743,72 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 4518,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7 609,76 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LG Innotek einen Umsatz von 6 626,85 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 10389,85 KRW gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 7 613,22 Milliarden KRW geschätzt worden war.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 14419,27 KRW gegenüber 18985,00 KRW im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 21 896,60 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 21 200,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 18877,07 KRW gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 21 891,87 Milliarden KRW, befunden.

Redaktion finanzen.at