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30.04.2026 06:31:29
LG Innotek veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
LG Innotek hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9681,92 KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG Innotek 3618,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LG Innotek in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5 534,84 Milliarden KRW im Vergleich zu 4 982,84 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Experten hatten einen Gewinn von 9454,83 KRW je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 5 482,33 Milliarden KRW erwartet.
Redaktion finanzen.at
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