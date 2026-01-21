21.01.2026 06:31:28

LG International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LG International hat am 20.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 954,04 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -2221,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4 320,06 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 4 227,64 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4083,13 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 4885,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat LG International im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16 706,31 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 16 637,57 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 6305,00 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 16 561,80 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at

