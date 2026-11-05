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05.11.2026 06:31:28
LG International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
LG International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1976,26 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1185,00 KRW erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,07 Prozent auf 5 187,20 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4 507,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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