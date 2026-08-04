LG International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LG International veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

LG International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1759,55 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1461,00 KRW je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat LG International mit einem Umsatz von insgesamt 4 776,30 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 830,16 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 24,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at