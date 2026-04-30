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30.04.2026 06:31:29
LG International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
LG International präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1607,33 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2782,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4 211,30 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 4 048,34 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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