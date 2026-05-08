LG legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LG hat am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2161,27 KRW gegenüber 3762,00 KRW im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat LG mit einem Umsatz von insgesamt 1 800,62 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 454,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 23,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at