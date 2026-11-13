LG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LG hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1341,36 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LG 2044,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2 040,43 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 15,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 772,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at