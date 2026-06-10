LG Aktie
WKN: 924909 / ISIN: KR7003551009
|
10.06.2026 11:24:00
LG München I: Google für falsche Aussagen in KI-Übersichten verurteilt
Das Landgericht München I verurteilt Google, unwahre Behauptungen über Verlage in der KI-Suchfunktion verbreitet zu haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LG Corp Pfd Shs Non-Voting
|
04.02.26
|Ausblick: LG öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)