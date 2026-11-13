LG: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LG hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1341,36 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2044,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 040,43 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LG einen Umsatz von 1 772,87 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at