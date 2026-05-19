Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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19.05.2026 12:15:00
LG stellt ersten Gaming-Monitor mit nativen 1000 Hz in Full-HD vor
LGs neuer Gaming-Monitor soll eine native Bildwiederholrate von 1000 Hz bei Full-HD-Auflösung erreichen und ist vor allem für kompetitives Spielen gedacht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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