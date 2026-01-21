LG Uplus gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LG Uplus äußerte sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

LG Uplus hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 172,87 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -135,000 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LG Uplus im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3 848,43 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 3 753,21 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 279,61 KRW gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 3 910,46 Milliarden KRW taxiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1184,72 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 871,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat LG Uplus 15 451,74 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14 625,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1344,07 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 15 500,39 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at