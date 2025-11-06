06.11.2025 06:31:29

LG Uplus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LG Uplus hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 113,83 KRW. Im Vorjahresviertel waren 320,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat LG Uplus mit einem Umsatz von insgesamt 4 010,80 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 801,33 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 5,51 Prozent gesteigert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 160,08 KRW ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3 859,42 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen