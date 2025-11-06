|
LG Uplus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
LG Uplus hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 113,83 KRW. Im Vorjahresviertel waren 320,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat LG Uplus mit einem Umsatz von insgesamt 4 010,80 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 801,33 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 5,51 Prozent gesteigert.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 160,08 KRW ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3 859,42 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden.
