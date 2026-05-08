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08.05.2026 06:31:29
LG Uplus stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
LG Uplus stellte am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
LG Uplus hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 411,56 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 386,00 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3 803,70 Milliarden KRW – ein Plus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LG Uplus 3 748,09 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 398,96 KRW hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3 840,38 Milliarden KRW erwartet.
Redaktion finanzen.at
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