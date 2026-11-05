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05.11.2026 06:31:28
LG Uplus veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
LG Uplus äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,34 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 116,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LG Uplus in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3 981,30 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 4 010,84 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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