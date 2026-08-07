LG Uplus: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LG Uplus stellte am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 511,13 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 510,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LG Uplus in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3 694,90 Milliarden KRW im Vergleich zu 3 844,39 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at