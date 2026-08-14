LG veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LG hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3019,96 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1327,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2 139,62 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 704,86 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at