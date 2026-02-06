|
LG zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
LG hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -636,08 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LG ein EPS von -2523,000 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2 320,77 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 269,49 Milliarden KRW umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3231,87 KRW sowie einen Umsatz von 2 380,40 Milliarden KRW prognostiziert.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 6360,77 KRW gegenüber 3712,00 KRW je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7 252,55 Milliarden KRW – ein Plus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem LG 6 958,50 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 8102,19 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8 044,04 Milliarden KRW taxiert.
