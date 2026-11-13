LGB Forge gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LGB Forge hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LGB Forge ein EPS von -0,030 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 344,2 Millionen INR – ein Plus von 32,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LGB Forge 260,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at