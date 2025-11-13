LGB Forge informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LGB Forge veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LGB Forge -0,040 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 260,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 233,8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

