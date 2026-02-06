LGB Forge: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LGB Forge hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 238,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 242,0 Millionen INR umgesetzt.

