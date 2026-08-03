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03.08.2026 06:31:29
LGBalakrishnan Bros informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
LGBalakrishnan Bros hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,01 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LGBalakrishnan Bros ein EPS von 21,00 INR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,57 Prozent auf 7,99 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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