LGBalakrishnan Bros zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LGBalakrishnan Bros hat am 07.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,61 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,17 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 6,77 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at