LGI Homes Inc Q2 Profit Retreats

(RTTNews) - LGI Homes Inc (LGIH) released earnings for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $26.98 million, or $1.16 per share. This compares with $31.53 million, or $1.36 per share, last year.

Excluding items, LGI Homes Inc reported adjusted earnings of $26.98 million or $1.16 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.7% to $516.05 million from $488.24 million last year.

LGI Homes Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $26.98 Mln. vs. $31.53 Mln. last year. -EPS: $1.16 vs. $1.36 last year. -Revenue: $516.05 Mln vs. $488.24 Mln last year.