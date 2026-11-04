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04.11.2026 06:31:28
LGI Homes öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
LGI Homes ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LGI Homes die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 0,850 USD im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LGI Homes im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 444,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 396,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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