19.02.2026 06:31:28
LGI Homes stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
LGI Homes äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 2,15 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 474,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 557,4 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,12 USD. Im Vorjahr hatte LGI Homes 8,30 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 22,57 Prozent auf 2,20 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,71 Milliarden USD gelegen.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 1,71 Milliarden USD gerechnet.
