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30.04.2026 06:31:29
LGI Homes: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
LGI Homes präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 319,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 351,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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