03.02.2026 06:31:28

LGLG HAUSYS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LGLG HAUSYS veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5465,17 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -1518,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 765,16 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 890,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4386,670 KRW. Im Vorjahr waren 4435,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat LGLG HAUSYS im vergangenen Geschäftsjahr 3 178,69 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LGLG HAUSYS 3 572,04 Milliarden KRW umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 2279,00 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 3 249,48 Milliarden KRW festgelegt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen