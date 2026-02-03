LGLG HAUSYS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LGLG HAUSYS veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5465,17 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -1518,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 765,16 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 890,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4386,670 KRW. Im Vorjahr waren 4435,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat LGLG HAUSYS im vergangenen Geschäftsjahr 3 178,69 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LGLG HAUSYS 3 572,04 Milliarden KRW umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 2279,00 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 3 249,48 Milliarden KRW festgelegt.

Redaktion finanzen.at