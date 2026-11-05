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05.11.2026 06:31:28
LGLG HAUSYS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
LGLG HAUSYS stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1171,70 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1332,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LGLG HAUSYS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 805,29 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 812,66 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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