LGPhilips LCD stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LGPhilips LCD hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LGPhilips LCD ein EPS von -0,670 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LGPhilips LCD in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,97 Milliarden USD im Vergleich zu 5,61 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,145 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,01 Milliarden USD geschätzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat LGPhilips LCD 18,16 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 19,52 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,572 USD und einen Umsatz von 18,09 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at