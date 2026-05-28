Capital Partners Aktie
WKN DE: A0MMKN / ISIN: PLCPTLP00015
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28.05.2026 09:14:37
LGT Capital Partners holt Marco Bizzozero zurück
Der frühere Schweiz-Chef der Deutschen Bank und heutige International-Chef von iCapital wechselt zu LGT Capital Partners. Marco Bizzozero soll beim Alternative-Asset-Manager das globale Wachstum beschleunigen und die internationale Kundenbasis ausbauen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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