LGT Capital Partners will mit Invesco den US-Markt erobern
Die auf Privatmarktanlagen spezialisierte LGT Capital Partners geht eine Partnerschaft mit dem Assetmanager Invesco ein. Sie soll US-Kunden den Zugang zur Anlageklasse erleichtern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
