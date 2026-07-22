LH Financial Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LH Financial Group hat am 20.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,32 THB. Im letzten Jahr hatte LH Financial Group einen Gewinn von 0,030 THB je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,07 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,92 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at