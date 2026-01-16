16.01.2026 06:31:29

LH Financial Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

LH Financial Group lud am 15.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4,14 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,81 Milliarden THB umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,140 THB für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,79 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 15,99 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

