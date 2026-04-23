LHV Group AS Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LHV Group AS Registered lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,06 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LHV Group AS Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 137,2 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 133,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at