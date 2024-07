LHV Group AS Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LHV Group AS Registered präsentierte am 23.07.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,12 EUR. Im letzten Jahr hatte LHV Group AS Registered einen Gewinn von 0,110 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 131,7 Millionen EUR gegenüber 96,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at