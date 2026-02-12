LHV Group AS Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LHV Group AS Registered hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,13 Prozent auf 139,3 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,350 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LHV Group AS Registered 0,460 EUR je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,50 Prozent auf 545,14 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 559,12 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at