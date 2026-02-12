|
12.02.2026 06:31:29
LHV Group AS Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LHV Group AS Registered hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,13 Prozent auf 139,3 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 0,350 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LHV Group AS Registered 0,460 EUR je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,50 Prozent auf 545,14 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 559,12 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.