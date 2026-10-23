LHV Group AS Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LHV Group AS Registered hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,080 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat LHV Group AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 150,2 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at