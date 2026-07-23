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23.07.2026 06:31:29
LHV Group AS Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
LHV Group AS Registered präsentierte am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LHV Group AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 141,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 134,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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