Li Auto A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Li Auto A ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Li Auto A die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,630 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 34,68 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Li Auto A 9,34 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,69 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 33,45 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at