Li Auto A präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,28 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,82 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at