Li Auto A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Li Auto A hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,82 Prozent auf 3,77 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at