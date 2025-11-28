Li Auto A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Li Auto A hat am 26.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 35,65 Prozent auf 3,85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Li Auto A 5,98 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at