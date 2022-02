Li Auto A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Li Auto A ließ sich am 25.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Li Auto A die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,354 HKD gegenüber 0,155 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 166,54 Prozent auf 13,13 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,93 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,151 HKD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 12,12 Milliarden HKD gesehen hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,210 HKD. Im Vorjahr hatten -2,171 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 33,41 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 197,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,24 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,333 HKD und einen Umsatz von 32,42 Milliarden HKD beziffert.

